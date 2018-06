Gdf Veneto,scoperti 1.087 evasori totali

(ANSA) - VENEZIA, 25 GIU - Sono stati 1.087 gli evasori totali scoperti in Veneto nell'ultimo anno dalla Guardia di Finanza, che ha anche fatto luce su circa 215,5 milioni di euro di danni erariali e risorse pubbliche richieste o percepite in frode, e scoperto 78 milioni di euro di patrimoni illeciti, individuando aziende riconducibili alla criminalità organizzata.

Sono alcune delle cifre dell'attività del Comando Regionale Veneto della Gdf, rese note in occasione della cerimonia per il 244/o anniversario della fondazione delle Fiamme Gialle, svoltasi nella caserma della Giudecca, a Venezia. I finanzieri hanno inoltre arrestati 173 narcotrafficanti e sequestrato 766,3 chilogrammi di droga. Tra le altre cifre, sono stati confiscati 3,3 milioni di euro a 50 grandi evasori fiscali, connotati da pericolosità economica finanziaria. Sempre sul fronte dell'evasione ed elusione fiscale, sono stati 5.771 le verifiche e i controlli di contrasto, con 1.298 reati fiscali denunciati in un anno e mezzo.