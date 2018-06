Ferretti Yachts in parata a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - Un evento pensato per celebrare agli occhi del mondo l'eccellenza del made in Italy, ma con un valore aggiunto: Venezia. In nome della sua storia marinara, della sua arte, della sua bellezza. E' con questo spirito che Ferretti Yachts ha voluto celebrare proprio a Venezia il suo 50mo anniversario, ed eccezionalmente per l'occasione si sono unite alle celebrazioni anche l'Aviazione e la Marina Militare.

"Più che altro si sono incontrate una serie di circostanze fortunate - ha detto l'ad di Ferretti Group, avvocato Alberto Galassi -. E' proprio oggi l'anniversario della morte di Francesco Baracca, caduto cent'anni fa a Montello in quella che nella tradizione militare italiana è ricordata come la Battaglia del solstizio, in cui l'Esercito italiano si oppose all'offensiva austro-ungarica". L'evento Ferretti Yachts ha incontrato a Venezia l'interesse sia dell'Aviazione, sia della Marina Militare, che per un giorno ha aperto le porte dell'Arsenale Militare. (ANSA).