Casellati e ministri all'Arena di Verona

(ANSA) - VERONA, 21 GIU - Ci saranno il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e i ministri della cultura, Alberto Bonisoli, e della famiglia, Lorenzo Fontana, tra gli ospiti presenti domani sera, venerdì 22 giugno, alla prima della 'Carmen', opera d'apertura del 96/o Opera Festival dell'Arena di Verona.

Il via al Festival lirico più conosciuto al mondo rappresenta il debutto anche per Cecilia Gasdia, primo sovrintendente cantante della storia della lirica, che ha voluto dare un forte segno della presenza femminile dedicando un'iniziativa - una poltrona lasciata vuota, con un fascio di rose rosse - a favore della battaglia contro la violenza sulle donne ed i femminicidi.

'Debutto' al festival come nuovo presidente della Fondazione Arena anche per il sindaco di Verona, Federico Sboarina.