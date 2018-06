Frecce Tricolori tornano a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 20 GIU - Le Frecce Tricolori tornano a sorvolare il cielo di Venezia. Domani, giovedì 21, e venerdì 22 giugno, la pattuglia acrobatica nazionale effettuerà due sorvoli sopra il cuore della città di rientro da un'attività addestrativa in corso alla base di Rivolto, in Friuli. Un ritorno che consentirà agli MB-339 di colorare il cielo di Venezia di bianco, rosso e verde. Un appuntamento fortemente voluto dal sindaco, Luigi Brugnaro, per riportare a Venezia una delle eccellenze nazionali conosciute nel mondo. L'evento coinciderà con l'apertura negli spazi dell'Arsenale della tre giorni della fiera degli yacht allestita per celebrare i 50 anni di 'Ferretti', la storica azienda di barche di lusso. Il ritorno delle 'Frecce' coinciderà anche con l'anniversario della "Battaglia del solstizio", che 100 anni fa vide l'esercito italiano resistere all'ultima offensiva austro-ungarica e nella quale perse la vita il maggiore Francesco Baracca, eroe dell'aviazione a cui è intitolato lo stadio comunale. (ANSA).