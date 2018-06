Travolto da camion in corsia emergenza

Un automobilista che si era fermato su una piazzola di emergenza della A13 Bologna-Padova è stato investito e ucciso la scorsa notte da un camion, in viaggio in direzione di Padova. L'incidente - informa la società Autostrade per l'Italia - è avvenuto nel tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana, all'altezza del km 51. La vittima era un addetto di una impresa che doveva raggiungere un cantiere di lavoro situato 30 km più a nord. Per ragioni ancora da accertare, l'uomo si è fermato in corsia di emergenza ed è sceso dal veicolo dell'impresa su cui viaggiava venendo investito da un mezzo pesante che sopraggiungeva. L'uomo è deceduto all'istante. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polstrada, i medici del 118 e personale della società autostrade.