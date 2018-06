Porto Venezia, ora navi fino a 335 metri

(ANSA) - VENEZIA, 19 GIU - Il porto commerciale di Venezia estende l'accessibilità nautica, e grazie ad una nuova ordinanza emanata dalla Capitaneria, potenzia la sua attrattività internazionale come gateway italiano per le rotte oceaniche.

L'ordinanza 36/2018 da' infatti efficacia immediata ai recenti lavori di adeguamento del bacino di evoluzione lungo il canale Malamocco-Marghera, svolti recentemente dall'Autorità di Sistema Portuale, e consentirà l'accesso di navi con pescaggio fino a 11,5 metri e lunghezza massima di 335 metri, al posto del limite di 300 metri precedentemente in vigore. Entro la fine di luglio si concluderanno anche gli escavi a ridosso della sponda ovest del canale industriale ovest.