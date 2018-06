Maxi-tamponamento a Villabona, un morto e 8 feriti

(ANSA) - VENEZIA, 19 GIU - Un uomo è morto e altre 8 persone sono rimaste ferite oggi in un maxi-tamponamento nei pressi del casello di Villabona della A57, che ha coinvolto due camion e sei autovetture. La vittima è il conducente di una Mercedes classe A, che è stata tamponata e trascinata da un Tir.

L'incidente è avvenuto sulla corsia preferenziale verso la rotatoria di Marghera, rimasta chiusa al traffico a lungo nel tratto iniziale, per consentire l'intervento dei soccorritori.

Tre delle persone ferite sono state ricoverate all'ospedale di Mestre, le altre in quelli di Dolo e di Mirano.