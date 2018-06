Cortina, lavori su torrente Bigontina

(ANSA) - BELLUNO, 18 GIU - Sono stati consegnati dal Genio Civile di Belluno i lavori di ripristino di una briglia sul torrente Bigontina, dissestata dalla piena dell'agosto 2017 e recentemente crollata. L'intervento, del valore di 250mila euro, rafforzerà la sicurezza idraulica a monte dell'abitato di Cortina d'Ampezzo, grazie al rifacimento di un'opera idraulica con struttura in muratura di pietrame, realizzata nei primi decenni del secolo scorso. "Le nuove opere in fase di realizzazione - spiega l'assessore regionale all'ambiente, Bottacin - ripristineranno quota e pendenza dell'alveo del torrente in attesa che approfonditi studi ridefiniscano il quadro complessivo delle opere necessarie alla sistemazione generale del Bigontina". I lavori, previsti in centoventi giorni, prevedono la costruzione di opere provvisionali, verosimilmente briglie in gabbioni, per ripristinare il salto sul profilo dell'alveo del torrente Bigontina.