Ciclismo: Zen vince granfondo di Feltre

(ANSA) - FELTRE (BELLUNO), 17 GIU - Enrico Zen vince per il secondo anno la "Sportful Dolomiti Race". Il vicentino ha sferrato l'attacco decisivo negli ultimi 450 metri di salita su pavé prima del traguardo di Feltre battendo il toscano Stefano Cecchini, che aveva condotto la gara dal passo Manghen con lui, e Tommaso Elettrico. Una granfondo che ha registrato numeri da capogiro con oltre 4.100 iscritti, di cui quasi 1.900 hanno scelto di fare il percorso più impegnativo: 206 km con circa 5.000 metri di dislivello e quattro passi da scalare: Cima Campo, Passo Manghen, Passo Rolle e Passo Croce d'Aune. Vittoria in solitaria, tra le donne, per Simona Parente.

Al via anche il campione olimpico e del mondo Paolo Bettini che ha pedalato il Medio della Sportful assieme con Purito Joachim Rodriguez. Per loro una pedalata in allegria, tra fermate ai ristori e selfie. A pochi minuti da loro la pluricampionessa del mondo ed europea di pista Letizia Paternoster che ha approfittato della granfondo per fare un "allenamento diverso".