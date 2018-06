Un circuito per l'hanbike a Padova

(ANSA) - PADOVA, 16 GIU - Ci sarà anche un circuito per l'handbike nella ristrutturazione del velodromo Monti di Padova.

Lo ha annunciato oggi l'assessore Diego Bonavina, con Alex Zanardi alla tappa padovana di Obiettivo3, il progetto per portare tre atleti paralimpici a Tokyo 2020. Alla fine, Bonavina, non ha resistito e ha provato una handbike lungo l'anello del Velodromo Monti sotto lo sguardo divertito di Alex Zanardi. Il primo ha presentato la tappa padovana di Obiettivo3, il progetto ideato per avviare e sostenere persone disabili nell'attività sportiva, e che punta a portare a Tokyo 2020 almeno 3 atleti italiani, il secondo ha annunciato, che nei lavori di restauro del Velodromo, che partiranno a settembre, è stata inserita la realizzazione di una apposita corsia lungo l'anello della pista specificamente destinata all'handbike. Un unicum a livello regionale.