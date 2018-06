Golf: festa per l'Open Day a Padova

(ANSA) - PADOVA, 16 GIU - Una festa del golf e dello sport all'insegna della sostenibilità ambientale e dell'accessibilità.

E' la "Road to Rome 2022", percorso di avvicinamento alla Ryder Cup che si disputerà tra quattro anni a Roma. Dopo la prima tappa, svoltasi a Desenzano del Garda (Verona), oggi ad aprire le porte è stato il Golf Club di Padova, con 26 circoli veneti presenti su 28. E se la mattina è stata dedicata a "Golf e Ambiente", nel pomeriggio spazio alle sfide sul green tra gli azzurri Luca Cianchetti e Guido Migliozzi, con formula "fourballs". A fare gli onori di casa Francesco Zanotto, presidente del Golf Club Padova, Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022, e Andrea Abodi, presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo. Tra gli obiettivi della giornata c'è quello di aprire le porte dei Golf Club e renderli accessibili. "Ciò che stiamo cercando di fare da due anni a questa parte - ha spiegato Montali - è far diventare questo uno sport per tutti, cambiarne l'immagine". (ANSA).