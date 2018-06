Venezia, full con 52 mila turisti/giorno

(ANSA) - VENEZIA, 15 GIU - La 'capacità di carico' turistico che Venezia può sostenere è oggi di circa 52.000 persone al giorno, per un totale di 19 milioni di visitatori l'anno. Il dato è stato reso noto dal professore di Economia del turismo a Ca' Foscari Jan Van Der Borg. Lo studio, coordinato dallo stesso Van Der Borg, rientra nel progetto europeo Alter Eco, che coinvolge diverse città europee nei ragionamenti sulla sostenibilità del turismo e la capacità di accogliere visitatori.

Il risultato dal nuovo calcolo è stato rapportato alle ultime stime sulla sostenibilità del turismo in laguna, risalente al 1988, quando la capacità di carico era stata stimata, da Van den Borg e dall'economista Paolo Costa, in 20.800 visitatori al giorno.

Attualmente, invece, su Venezia gravitano 77.000 visitatori: 5.800 dall'alberghiero, 1.050 da altre forme ricettive e 57.500 escursionisti.