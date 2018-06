Fumo da portici Padova,allarme rientrato

(ANSA) - PADOVA, 15 GIU - Fumo dai portici e momenti di apprensione questo pomeriggio a Padova nella centralissima Piazza delle Erbe, per un principio di incendio che, l'intervento dei vigili del fuoco, ha permesso subito di ridimensionare. L'allarme è scattato per del fumo che saliva davanti ad un negozio, sotto il portico della piazza. I pompieri, giunti in breve sul posto con un'auto-pompa, hanno accertato che si era trattato solo di un sigaretta finita in una 'bocca di lupo' sul marciapiede, che aveva innescato il fuoco alle carte e ai materiali finiti sotto l'apertura. Il tratto di portico è stato chiuso brevemente al transito, poi tutto si è risolto. (ANSA).