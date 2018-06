Padova-Treviso, 39,2% manifattura veneta

(ANSA) - TREVISO, 14 GIU - Padova e Treviso racchiudono il 39,2% del valore aggiunto manifatturiero veneto e il 37% dell'export.

Sono uno dei territori chiave dell'economia nazionale,con 168000 imprese (al netto agricoltura) per 796000 addetti,di cui 286mila nell'industria (39,5% totale veneto). Domani nasce una nuova associazione dall'unione tra Padova e Treviso generando il 39,2% del valore aggiunto manifatturiero veneto e il 5,4% di quello italiano (12,8mld,15,2mld con le costruzioni -2015 ultimo dato).

Nel 2017 è di 22,5 mld il valore dell' export (37% totale veneto e 5% nazionale).L'attivo commerciale è di 9,2 mld (59,5% del Veneto).Nel I trim. 2018 la produzione sale su base annua del +0,1% (+4,2% IV trim).Top il metalmeccanico (+0,6%) e per le imprese 20-49 addetti (+1,9%).La componente estera della domanda è ancora la più vivace con un +1,9%, spinto dalle vendite nei mercati extra-Ue (+2,7%), ma in rallentamento rispetto al +4,6% nel 2017. Sale la domanda interna (+1,5%).Bene ordinativi (+2,4%) e occupazione (+1,4%).