Finozzi si dimette da Consiglio Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 14 GIU - "Dopo 18 anni di presenza e impegno in Regione è giunto per me il momento di affrontare una nuova stagione della mia vita: lascio il Consiglio regionale con la coscienza di chi ha cercato di dare il massimo e ha avuto la soddisfazione di vedere avviato e portato ad un punto cruciale il processo dell'Autonomia della nostra terra". Il presidente della Prima Commissione consigliare, Marino Finozzi, ha rassegnato quest'oggi le dimissioni dal Consiglio regionale del Veneto. "Dopo una esperienza così intensa - spiega - ricca di soddisfazioni e di momenti importanti è giunto per me il momento di cambiare pagina e di dedicarmi ad un nuovo impegno nel campo del sociale".