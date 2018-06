Bolaffi, all'asta cimeli Moro Venezia

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - C'è una speciale raccolta di memorabilia tra i 226 lotti della vendita all'incanto - il 4 luglio in modalità internet live - che Aste Bolaffi dedica al mare. Si tratta di alcune rarità del Moro di Venezia, l'imbarcazione voluta da Raul Gardini sfidante nella Coppa America 1992 e vincitrice della Louis Vuitton Cup, tra i capitoli più appassionanti della storia della vela italiana.

Nella collezione di Gabriele Bassetti, membro dell'equipaggio del Moro V e comandante di vari Moro, ci sono due mezzi scafi del Moro V in carbon look realizzati con particolari di recupero della coperta di poppa dell'imbarcazione tagliati per alleggerirla in vista della finale di Coppa America; la penna del gennaker G46E con le firme dell'equipaggio capitanato da Paul Cayard; il tavolo del pozzetto del Moro di Venezia II.

In catalogo strumenti nautici, modelli navali, manifesti, dipinti e libri, agli arredi della motonave Augustus, un baule da viaggio con etichetta del Rex e una serie di cimeli delle navi Costa. (ANSA).