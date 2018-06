Maschio Gaspardo, fatturato a 324mln

(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - Il gruppo padovano Marchio Gaspardo, specializzato in macchine per movimentazione terra in agricoltura, ha chiuso il 2017 con un fatturato pari a 324mln di euro segnando un +11% sull'anno precedente. Tra i dati economici, comunicati dall'azienda di Capodarsego (Padova) l'ebitda pari a 32mln di euro (+8% rispetto al 2016): l'ebitda margin pari al 10%; un utile d'esercizio pari a 5mln di euro con un ritorna positivo dopo 3 anni. La posizione finanziaria netta scende di 4,5mln di euro. Il Cda di Maschio Gaspardo ha approvato il progetto di bilancio consolidato per l'anno 2017 da sottoporre all'Assemblea dei soci con la proposta di destinare a riserva l'utile d'esercizio conseguito. Il gruppo, che oggi conta 2200 dipendenti in tutto il mondo di cui 1200 in Italia, è presente con 7 stabilimenti produttivi, 4 in Italia e 3 all'estero, in Cina, India e Romania e un network di 12 filiali commerciali.