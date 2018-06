Golf: Open Days, a Padova festa di sport

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Una festa di sport, con il golf protagonista in Veneto. E' tutto pronto per la seconda tappa stagionale della "Road to Rome 2022", la marcia di avvicinamento verso la Ryder Cup che si giocherà tra 4 anni nella Capitale.

Dopo il successo di "Golf in piazza" a Desenzano del Garda ecco gli "Open Days": sabato 16 maggio (dalle 10 alle 18), al Golf Club Padova, saranno 26 i circoli veneti presenti, con gli appassionati che potranno divertirsi tra swing e putt con lezioni gratuite. I protagonisti saranno le famiglie e i bambini: primo appuntamento una conferenza sul tema "Golf e Ambiente", mentre nel pomeriggio ci sarà una sfida sul green tra gli azzurri Luca Cianchetti e Guido Migliozzi con formula "fourballs" (su 5 buche) che metterà in palio esclusivamente l'onore della vittoria. A fare gli onori di casa sarà Francesco Zanotto, Presidente del Golf Club Padova. Tra i presenti anche Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022 e Andrea Abodi, presidente dell'Istituto per il Credito sportivo.