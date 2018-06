Controcampo vince Mediastars per 'Vespa'

(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - Assegnato alla veneziana 'Controcampo' per il film "Vespa Colors" il 'Mediastars', il premio tecnico della pubblicità. Vespa Colors è stato giudicato il miglior film italiano dell'anno; vinta anche la Special Star per gli Effetti Speciali e per la regia con il film "Vespa 946 Red". Sono 11 i premi di Controcampo per alcuni noti gruppi industriali: Safilo, Aprilia-Gruppo Piaggio, MCipollini-GruppoZecchetto, San Benedetto. Special Star per il Copy (Marco Ferro-Quanto Basta) con lo spot 'Prevenzione oncologica al femminile' con Federica Pellegrini; per la Fotografia e per l'Editing con il film 'Max Mara Eyewear', per la Fotografia e per l'Interpretazione con il film 'S.Benedetto Thé Verde Bio'; per la Fotografia con il film 'Aprilia 900'; per gli Effetti Speciali con il film 'Aprilia Tuono 125' e per gli Effetti Speciali con il film 'MCipollini the one'.Controcampo, nata a Venezia nel 1997, è partner anche di Dainese, Diadora, Mapei, Honda, Inglesina, Kymco, Texa e altre.