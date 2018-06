Albero colpito fulmine finisce su asilo

(ANSA) - VICENZA, 12 GIU - Tragedia sfiorata oggi in una scuola materna del vicentino dove nel corso di un temporale un fulmine ha abbattuto nel giardino un cedro alto una quindicina di metri, i cui rami sono finiti contro le finestre dell'asilo, sfondandole. Nessuno dei dodici bambini e delle due maestre che si trovavano all'interno è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto a Zermeghedo, in provincia di Vicenza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Arzignano, che hanno dovuto liberare l'accesso della strada, bloccata da parte dei rami dell'albero, scagliati a decine di metri del cortile della scuola. I bambini intanto erano già stati tutti evacuati e portati via dai genitori. I pompieri hanno quindi liberato le due aule e l'atrio dai detriti dell'albero e dal vetro degli infissi abbattuti. (ANSA).