Zaia, a Treviso e Vicenza risultati strepitosi

(ANSA) - VENEZIA, 11 GIU - A Treviso e Vicenza due "risultati strepitosi". Lo afferma il presidente del Veneto, Luca Zaia, che oggi a mezzogiorno presenterà il neoeletto sindaco trevigiano, Mario Conte, in Piazza dei Signori.

"A Treviso è stato fatto un lavoro ciclopico - ha proseguito Zaia - per recuperare una partita che prima dell'inizio della campagna molti pensavano persa. Mario Conte è stato l'uomo giusto nel momento giusto: ha un bel progetto per la città e soprattutto è riuscito a spiegarlo ai cittadini. Era da una vita che Treviso non veniva presa al primo turno. Oltre al grande candidato e ai tanti giovani, voglio sottolineare anche l'ottimo risultato della Lega. Missione compiuta".

Su Vicenza per Zaia "il dibattito che ha accompagnato le candidature dimostra la bontà della nostra scelta di sostenere Rucco, un debuttante che strappa il comune al primo turno".

