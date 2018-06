Ponte Po, 460 pendolari sul traghetto

(ANSA) - VENEZIA, 11 GIU - Sono stati 460 i pendolari, a piedi o in bicicletta, che fino a mezzogiorno hanno passato il Po imbarcandosi sul traghetto che collega Occhiobello (Rovigo) a Pontelagoscuro (Ferrara) nel primo giorno di chiusura del ponte sul fiume Po.

I volontari della Canottieri Ferrara, che si occupa del trasporto, e dell'Anc Occhiobello preposti alla sorveglianza, alle ore 5.00 hanno attivato il servizio gratuito, che in un minuto e trenta secondi accompagna da una sponda all'altra. Il mezzo è dotato di giubbotti salvagente, anche per i bambini, trasporta fino a dieci passeggeri e cinque biciclette, e farà un servizio ininterrotto e sperimentale fino alle 23.00, in base ai numeri dell'utenza. Per quanto riguarda l'autostrada, dalle 7.00 alle 9.00 si sono registrate code e rallentamenti a causa del traffico diretto al casello. (ANSA).