Aliante scomparso, ricerche in Alpago

(ANSA) - BELLUNO, 11 GIU - Proseguono senza esito dal pomeriggio di ieri, da parte di Vigili del Fuoco e Soccorso alpino, le ricerche di un aliante decollato ieri dall'aviosuperficie di Belluno e non rientrato alla base, dove era atteso qualche ora più tardi.

Il velivolo, con una sola persona a bordo, un pilota residente nel trevigiano, secondo le ricognizioni effettuate attraverso la cella telefonica agganciata per ultima potrebbe trovarsi nell'area dell'Alpago, territorio piuttosto vasto e scarsamente abitato oltre che ricco di vegetazione. Le ricerche, dopo i riscontri negativi delle ricognizioni aeree, proseguono perciò anche sulla raccolta di possibili testimonianze, sia di residenti sia di visitatori occasionali, che hanno raggiunto il bellunese per trascorrere la domenica.

Le attività di individuazione non sono agevolate dalla modesta attrezzatura di bordo per la geolocalizzazione automatica di cui è normalmente dotato un aliante. (ANSA).