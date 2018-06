Venezia,manifestazione 'No grandi navi'

(ANSA) - VENEZIA, 10 GIU - Una nuova manifestazione contro le 'grandi navi' da crociera e il fenomeno del turismo di massa è stata inscenata oggi a Venezia da una miriade di associazioni che hanno risposto all'appello del gruppo 'No Grandi Navi'. A Piazzale Roma alcuni manifestanti hanno acceso fumogeni dalla sommità del garage comunale, srotolando una grande striscione con lo slogan 'Un'altra città è possibile'. Il corteo, che non dovrebbe raggiungere questa volta le Zattere, e quindi la riva del Canale della Giudecca, dove i 'giganti' del mare transitano per approdare alla Marittima, si concluderà in Campo Manin, vicino alla sede del Comune di Venezia, per un simbolico 'assedio' all'amministrazione municipale - spiegano gli organizzatori - e alle scelte che, a loro avviso, stanno "trasformando Venezia in un parco a tema".