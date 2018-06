Trump, Air Force One sorvola Venezia

(ANSA) - SINGAPORE, 10 GIU - L'Air Force One di Donald Trump, lasciato il Canada dopo il G7, ha sorvolato Venezia e tutto il mar Adriatico nella rotta di avvicinamento a Singapore in vista del summit di martedì con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo rileva Airport Webcams, sito specializzato nella rilevazione e monitoraggio delle rotte aeree con una rete di 1.800 webcam.

L'Air Force One ha fatto una sosta tecnica a Creta per fare rifornimento.