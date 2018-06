Comunali: Veneto, netto calo affluenza

(ANSA) - VENEZIA, 10 GIU - Netto calo dell'affluenza, in linea con il dato nazionale, anche nei 46 Comuni veneti andati alle urne per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. L'attenzione è puntata soprattutto su Treviso e Vicenza, che vedono la sfida tra centrosinistra (il quale esprime i sindaci uscenti) e il centrodestra a trazione leghista, anche per vedere come potrà influire l'elettorato 5 Stelle. A Vicenza i pentastellati non avevano neppure candidato ne' lista. Alla chiusura dei seggi, alle ore 23, i dati dell'affluenza segnano un deciso arretramento rispetto alla tornata del 2013: a Vicenza si registra il 55,79%, contro il 62,63% precedente, a Treviso il 59,15% contro il 63,25%. (ANSA).