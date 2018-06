Rapinano giovane, arrestati due minori

(ANSA) - PADOVA, 9 GIU - Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalle 'volanti' della Questura di Padova per aver rapinato un giovane. L'intervento degli agenti è stato chiesto, da un cittadino che stava assistendo, in un parco della città,ad un'aggressione ad un ragazzo, sanguinante a terra, da parte di tre giovani armati di catene. All'arrivo della 'volante' i tre ragazzi sono fuggiti, ma i poliziotti ne hanno bloccato due, poi identificati per un 16enne padovano e un 17enne colombiano di nazionalità italiana, armati di catene. La vittima ha detto agli agenti di aver avvicinato i tre ragazzi per acquistare della marijuana, ma di avere preso un pugno in faccia quando ha riferito di aver lasciato il portafogli in auto. Una volta caduto a terra è stato minacciato di morte e rapinato delle chiavi dell'auto.Il 16enne, con precedenti per rissa tra compagni di scuola, era stato denunciato lo scorso gennaio perché sorpreso a lanciare sassi dal cavalcavia. Ricercato il del terzo ragazzo la cui identità è già nota alla polizia.