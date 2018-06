Oceani: Sea Life studia Pesce Napoleone

(ANSA) - VERONA, 8 GIU - Il Pesce Napoleone, una delle specie marine protette dalla convenzione Cites, sarà l'obiettivo di un progetto di monitoraggio da parte dei biologi del 'Sea Life', l'Aquarium del parco divertimenti di Gardaland. Un esemplare del pesce, dalla livrea arcobaleno e dalla particolare 'gobba' sulla fronte, è stato accolto nella vasca del parco proprio in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. Il monitoraggio alimentare e comportamentale sarà condotto al fine di poter effettuare, in futuro, un programma di riproduzione della specie in ambiente controllato. Il Pesce Napoleone appartiene alla famiglia dei Labridi. E' proprio la 'gobba' frontale, che aumenta in proporzione all'invecchiamento dell'animale, e ricorda il cappello di Napoleone, ad aver ispirato il nome della specie. Un pesce con un'altra straordinaria caratteristica: tutti gli esemplari nascono femmine e, solo in seguito, da adulti, alcune diventano maschi. (ANSA).