Sindaco Venezia riceve ambasciatore USA

(ANSA) - VENEZIA, 7 GIU - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricevuto questo pomeriggio a Ca' Farsetti, per una visita di cortesia, l'ambasciatore USA in Italia, Lewis Michael Eisenberg. L'ambasciatore era accompagnato dal Console generale degli Stati Uniti presso il Consolato Generale di Milano, Elizabeth Lee Martinez, e dal Console per la Stampa e la Cultura, Kim Natoli.