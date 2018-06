Zalando: prima pietra centro logistico

(ANSA) - VENEZIA, 6 GIU - Posa della prima pietra, oggi a Nogarole Rocca (Verona) del nuovo centro di distribuzione Zalando, realizzato dalla piattaforma online leader in Europa nel settore della moda, insieme a Vailog, primo operatore in Italia del settore del Real Estate Industriale. I lavori di costruzione sono iniziati a febbraio 2018. Le prime operazioni inizieranno alla fine del 2019. La struttura di Nogarole Rocca sarà di circa 130 mila metri quadrati, simile agli hub centrali in Germania e Polonia.