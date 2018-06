Venezia,barche d'epoca per Trofeo Monaco

(ANSA) - VENEZIA, 6 GIU - Una flotta di barche d'epoca darà spettacolo a Venezia sabato 23 e domenica 24 giugno prossimi in occasione del VI Trofeo Principato di Monaco, valevole per la Coppa 'Bnl-Bnp Paribas'. Nella cornice della laguna decine di magnifiche imbarcazioni classiche si sfideranno sotto la direzione sportiva di Mirko Sguario, fondatore dello Yacht Club Venezia e promotore di celebri regate, come la Venice Hospitality Challenge. L'evento è promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia.

La scorsa edizione lo sloop Strale (1967, Cantiere Montanari) aveva conquistato il Trofeo con due vittorie nelle due regate in programma, mentre il riconoscimento speciale era stato attribuito a Sorella (1858, Cantiere Dan Hatcher), il più antico cutter aurico navigante in tutto il Mediterraneo. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco a Milano, dello Yacht Club Venezia, e del Circolo Velico PortodiMare.