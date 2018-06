Incidente Acciaierie, dolore dei colleghi

(ANSA) - VENEZIA, 6 GIU - Un centinaio di operai, tra colleghi di lavoro e amici, si è ritrovato oggi fuori dai cancelli delle Acciaierie Venete, in Riviera Francia a Padova, per ricordare Sergiu Todita, l'operaio morto nella notte a causa del grave incidente del 13 maggio scorso. I colleghi hanno affisso uno striscione e acceso alcuni ceri, recitando una preghiera. Intanto le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici padovani hanno indetto due ore di sciopero, tra oggi e domani, in tutte le aziende metalmeccaniche del territorio. Indette inoltre 24 ore di fermo per tutti i lavoratori dello stabilimento di Riviera Francia non colpiti da cassa integrazione dopo l'incidente.