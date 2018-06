Grossman apre rassegna 'Resistere'

(ANSA) - VENEZIA, 6 GIU - In ogni persona o situazione c'è molto di più di ciò che appare: il potere di una buona storia è quello di mettere in contatto con queste "altre" possibilità.

Questa è l'idea di letteratura di David Grossman, insieme con il coraggio di cambiare le cose usando le parole. Sarà un vero e proprio avvenimento il 14 giugno al Castello degli Ezzelini di Bassano del Grappa la presenza dello scrittore israeliano, romanziere e saggista tra i più grandi dell'attuale panorama letterario mondiale, per l'apertura della rassegna "Resistere 2018".