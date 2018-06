Si ribalta cisterna, chiusa A4

(ANSA) - TRIESTE, 5 GIU - L'autostrada A4 Trieste-Venezia è stata chiusa fra Villesse (Gorizia) e Palmanova (Udine) a causa di un incidente che non ha avuto conseguenze per le persone, ma che richiederà parecchio tempo per essere risolto.

La dinamica ancora non è ancora chiara e vede tre veicoli coinvolti: un autotreno, una vettura e una cisterna che trasportava gasolio. Quest'ultima, che si è rovesciata sulla carreggiata, sta perdendo il carburante da uno squarcio laterale.

Oltre alla chiusura del tratto autostradale è stata chiusa l'entrata a Villesse in direzione Palmanova mentre in A34, con un'azione di filtraggio, vengono fatti entrare solo i veicoli diretti verso Trieste. Le operazioni di trasferimento del gasolio su un altro mezzo, di bonifica della carreggiata e probabilmente di completa riasfaltatura del tratto - informa Autovie Venete - richiederanno molte ore. (ANSA).