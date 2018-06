Zaia, Venezia è per crocieristica

(ANSA) - MONFALCONE (GORIZIA), 4 GIU - "Venezia è per la crocieristica, su questo non c'è discussione", dunque per quanto riguarda il passaggio delle grandi navi da crociera attraverso il Canale della Giudecca "è evidente che bisogna trovare una soluzione adeguata che tenga conto degli interessi di tutti": lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine della cerimonia di consegna all'armatore da parte di Fincantieri della nuova nave da crociera Msc Seaview. Anche il presidente esecutivo di Msc, Pierfrancesco Vago, ha ribadito che la compagnia è disponibile "da tempo" a valutare "situazioni adeguate alternative" per quanto riguarda il passaggio delle navi da Venezia. (ANSA).