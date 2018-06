Tromba d'aria su Altopiano di Asiago

(ANSA) - ASIAGO (VICENZA), 4 GIU - Momenti di paura questo pomeriggio sull'Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza) per una tromba d'aria, generata dall'arrivo di una linea temporalesca, che si è abbattuta, senza grossi danni, nella zona tra i comuni di Asiago e Gallio. Il grande vortice nettamente distinguibile nel cielo plumbeo del temporale, ha colpito in particolare le contrade Bertigo e Sisemol. A Bertigo il fortissimo vento ha divelto il tetto di una stalla, senza provocare altri danni seri; nessuna conseguenza invece per i residenti.

Molti gli abitanti e gli automobilisti che hanno chiamato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per dare l'allerta.

Controlli sono stati svolti più tardi anche parte dei forestali dei carabinieri per capire se la tromba d'aria avesse causato l'abbattimento di piante d'alto fusto, ma per ora non vi sono stati riscontri. (ANSA).