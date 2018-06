Migranti: Zaia, Cie possono essere utili

(ANSA) - VENEZIA, 4 GIU - "Nel quadro di un progetto organico per una gestione vera dei flussi migratori, ci sta che chi non ha diritto a stare in Italia perché non è profugo, non possa andarsene per strada in assoluta libertà. Per cui strutture con un centinaio di posti e non oltre possono essere utili in attesa che si decida se un extracomunitario ha diritto al riconoscimento di profugo oppure no. Di ciò ho già parlato con il vicepremier Salvini e approfondiremo la questione quanto prima". Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "Dopo sei anni di accoglienza indiscriminata, con porte aperte a chiunque, addirittura segnali di grande disponibilità a venire nel nostro paese - ha aggiunto Zaia - finalmente si sente un ministro parlare di un progetto organico per rimettere ordine nel settore dell'immigrazione: controllo dei confini, rimpatri, accordi coi paesi da cui partono i barconi, inasprimento delle pene per chi delinque".