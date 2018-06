A Brescia e Padova campagna sulla Hs

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Prosegue 'Che nome dai alle tue cisti?', la campagna informativa e di sensibilizzazione sull'idrosadenite suppurativa (Hs). Consulti dermatologici gratuiti sono previsti venerdì 8 giugno agli Spedali Civili di Brescia e sabato 9 giugno presso la dermatologia dell'azienda ospedaliera di Padova. In entrambi i casi è necessario prenotare al 3928077216.

Patologia cronica invalidante, l'idrosadenite suppurativa si manifesta con la formazione di cisti, noduli, ascessi e lesioni dolorose. Il quadro clinico non è sempre facile da riconoscere e questo causa a volte il peggioramento dei pazienti.

La campagna, realizzata grazie al contributo di Abbvie, è patrocinata da Inversa Onlus, associazione italiana per i pazienti affetti dalla malattia fondata nel 2010 da Giusi Pintori. Ulteriori informazioni sono disponibili sul web, all'indirizzo www.chenomedaialletuecisti.it.(ANSA).