Lavoro:+55mila posti in Veneto I tr.2018

(ANSA)-VENEZIA, 31 MAG -Sale l'occupazione in Veneto nel I trim.

2018: 53 mila posti di lavoro. Da gennaio a marzo 2018: +225000 assunzioni (+17% su 2017),172000 cessazioni (+22,7%,saldo +53200) il risultato migliore dal 2009 per questo periodo dell' anno.La crescita coinvolge i lavoratori più anziani (+30%) e gli under 30 (+18%)e interessa tutti i settori produttivi. Bene agricoltura, industria e servizi,metalmeccanico,turismo. Ripresa delle costruzioni (+18% assunzioni)che con +3000 posti di lavoro tocca il livello occupazionale più alto degli ultimi 10 anni. In negativo, seppure lievemente, i servizi finanziari.Per province: Verona +16.300, Treviso +9.200, Padova +7.700, Venezia +9.900.

Vicenza segna +7.200 e Rovigo +3.300;nel bellunese -500 posti.Il 60% dei nuovi posti di lavoro è a tempo determinato.Dopo un anno tornano a salire i contratti a tempo indeterminato (+10.500).

Tra le altre tipologie:apprendistato (+26%), contratti di somministrazione (+18%), e lavoro intermittente (+49%) come effetto dell'abolizione dei voucher.