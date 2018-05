A Comuni beni sequestrati a criminalità

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - Sono 46 gli immobili confiscati alla criminalità organizzata che saranno destinati ai Comuni veneti che a loro volta li utilizzeranno anche per scopi sociali.E' quanto è emerso alla prefettura di Venezia, alla Conferenza di servizi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Anbsc). Alla riunione, presieduta dal direttore dell'Agenzia, Mario Sodano, erano presenti sindaci di alcuni comuni e rappresentanti delle prefetture interessate dai sequestri."Destineremo tanti immobili, fra cui anche case di civile abitazione a Comuni che a loro volta li utilizzeranno per scopi sociali, emergenze alloggiative o per attività di servizio" ha detto Sodano. Dei 46 beni immobiliari,5 sono a Camponogara, 3 a Paese e 1 a Vedelago, 2 a Gazzo Veronese, 3 a Peschiera, 8 a S.Giovanni Ilarione, 4 a Progno, 4 a Verona, 6 ad Arzignano, 2 a Bassano, 1 a Cassola, 2 a Cornedo Vicentino, 1 a Montebello Vicentino e 4 a Valdagno per un valore complessivo di oltre 3,5 mln di euro.