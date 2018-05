Truffa Protezione Civile,in 4 a giudizio

(ANSA) - CATANZARO, 29 MAG - Sono stati rinviati a giudizio i quattro indagati nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro sulla presunta truffa ai danni della Protezione civile della Calabria per l'utilizzo degli elicotteri per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Nell'inchiesta é coinvolta la società Elimediterranea, con sede a Vicenza, l'amministratore e socio di maggioranza della quale, Giuseppe e Luigi Tornello, padre e figlio, sono due dei quattro rinviati a giudizio dal Gup Antonio Battaglia. Gli altri sono Giuseppe Speziali, procuratore speciale della stessa società, ed il funzionario della Regione Calabria Nicola Giancotti, già in servizio nella Protezione civile regionale. I reati loro contestati sono truffa aggravata e falsità ideologica.

Secondo l'accusa, l'Elimediterranea avrebbe ottenuto il pagamento di fatture già liquidate per un totale di 250 mila euro. La prima udienza del procedimento è fissata per il prossimo 26 settembre. (ANSA).