Moto contro bus che si incendia

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAG - Una moto finisce sotto un pullman, innescandone un incendio: è accaduto stamane a Jesolo. Sul posto i vigili del fuoco. Nell'incidente è rimasto ferito il centauro mentre sono tutti salvi i passeggeri del bus. Gli occupanti sono riusciti a scendere in tempo, prima dell'estensione delle fiamme a tutto il mezzo. Le squadre, intervenute da Jesolo, Mestre e San Donà, hanno spento il rogo, che ha completamente bruciato il pullman. Il ferito è stato preso in cura dal Suem 118 ed elitrasportato in ospedale.