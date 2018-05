Rettili e anfibi a Longarone Fiere 2-3/6

(ANSA)- BELLUNO, 26 MAG -Alla Fiera di Longarone il 2 e 3 giugno è 'A Reptiles Day', una manifestazione in cui è possibile lo scambio di rettili e anfibi. E' una fiera caratterizzata da una varietà espositiva, con 150 espositori provenienti dall'Italia e numerosi Paesi esteri, che regala il vantaggio di poter trovare riunite specie originarie da tutto il mondo, boa e pitoni, vari tipi di tartarughe dell'Oceania, miriapodi, iguane,invertebrati acquatici, sauri,invertebrati, ragni giganti ma innocui chilopodi, piccoli mammiferi, roditori, insetti e pesci. Esperti danno consigli su come vanno tenuti e curati questi animali;eventi con esperti biologi,veterinari, entomologi ed erpetologi. Prevista la mostra fotografica "Predatori del Microcosmo" con gli autori Emanuele Biggi, co-conduttore del programma Geo di Rai 3, e Francesco Tomasinelli; le conferenze organizzate dall'Associazione Padovana Acquariologica e Erpetologica che spaziano dalla medicina rigenerativa nei rettili all'arricchimento ambientale per gli anfibi.