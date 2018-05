Mostra 5000 giocattoli industriali epoca

(ANSA)-VICENZA, 25 MAG- Giocattoli industriali di piombo e latta d'epoca dei coniugi torinesi Anna Rosazza e Giancarlo Cavalli, saranno esposti dal 2 giugno a Palazzo Chiericati a Vicenza.Sono 5.228 pezzi, databili dalla metà dell'800 al secondo Dopoguerra, perfettamente conservati e funzionanti, raccolti a partire dagli anni '70.La collezione,iniziata a partire da una scatola di soldatini di piombo acquistata in una bancarella di Parigi, raccoglie 4.586 soldatini dei più famosi marchi come Britain, Heide, Mignot e Lucotte, 214 personaggi civili, 131 trenini Märklin, Bing, Elastoin, 99 stazioni con arredi e biglietterie, 61 lanterne magiche,12 navi, 10 automobili,5 giochi di società e 91 giocattoli di vari tipi tra cui automi e trenini.Ci sono alcune rarità assolute come uno dei 3 esemplari rimasti al mondo di forte tedesco dipinto a mano della Mӓrklin:datato 1898 e finito all'asta 100 anni dopo,fu acquistato per 45 mln di lire.

I pezzi sono tutti corredati di certificazioni.Il valore della collezione supera il milione di euro.