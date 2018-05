Biennale: inaugurato padiglione Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - La presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha inaugurato oggi, assieme al sindaco Luigi Brugnaro, la mostra "Follow UP! Venice shares Knowledge" realizzata al Padiglione Venezia nell'ambito della Biennale di Architettura. Presente alla cerimonia anche il presidente dell'ente culturale veneziano, Paolo Baratta. "Ringrazio di cuore - ha detto Brugnaro - tutte le persone che hanno reso possibile questo evento. Il Comune ha fortemente voluto che si rinnovasse la presenza, storica, del Padiglione Venezia, all'interno della Biennale, per rappresentare la forza che ha oggi questa città, per raccontare le sue eccellenze". La presidente Casellati si è detta onorata di visitare in anteprima "un luogo meraviglioso, dove arte, architettura, storia e cultura si incontrano col fascino e la bellezza di questa città". La mostra (sino al 25 novembre) promuove un progetto di gestione condivisa della conoscenza, con lo scopo principale di valorizzare la città di Venezia e la sua area metropolitana.

(ANSA).