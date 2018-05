Basket: play off, Venezia-Trento 78-80

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - La Dolomiti Energia Trentino espugna il Taliercio in Gara-1 della semifinale dei playoff scudetto. L'Umana Reyer Venezia, testa di serie numero 1 del tabellone, si deve arrendere per 78-80 al termine di un match, riproposizione della finale dello scorso anno, che è rimasto in equilibrio per tutti i 40' (massimo margine di +4 per Venezia, di +5 per Trento).

I due grandi protagonisti sono stati Shavon Shields tra i trentini e Austin Daye tra i veneziani, entrambi autori di 27 punti. E sono stati proprio loro, nei possessi finali, a determinare il risultato. Daye, a 6" dalla fine, ha trovato da otto metri la tripla del 78-79, Silins, a -5", ha messo un libero su due, ma poi ancora Daye, sulla sirena, ha fallito il tiro della vittoria. Le squadre si affronteranno ora domenica, sempre a Mestre, per Gara-2.