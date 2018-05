Arte: 'Emissaries' di Cheng a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAG - 'Emissary Forks At Perfection' dell' artista Usa Ian Cheng è la terza mostra sviluppata nell'ambito del programma "Beyond the walls" della Fondation Louis Vuitton, allestita nell'Espace Louis Vuitton di Venezia. L'esposizione presenta opere inedite della Collezione negli Espace Louis Vuitton di Tokyo, Venezia, Monaco e Pechino e porta avanti l' intento della Fondation di realizzare progetti internazionali, rendendoli accessibili a un pubblico più ampio. Dal 2010, Cheng sviluppa un corpo artistico unico nel suo genere che include simulazioni digitali autogeneranti sotto forma di grandi e coinvolgenti proiezioni audiovisive. Le sue opere, una miscela di scienze cognitive, programmazione computerizzata ed estetica dei videogiochi, esplorano il potenziale delle nuove tecnologie con sensibilità e arguzia. 'Emissary Forks'(2015-2016), ospitato nello spazio veneziano della Fondazione è il secondo capitolo della trilogia Emissaries creata da Cheng tra il 2015 e il 2017.