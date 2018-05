Gli appuntamenti Ieg a Swtf Shanghai

(ANSA) - RIMINI, 24 MAG - The Latest Consumer Trends, l'appuntamento dedicato ai profili dei consumatori e ai trend emergenti del turismo globale, organizzato da Italian Exhibition Group, ha inaugurato la rosa di appuntamenti del Shanghai World Travel Forum 2018 nell'ambito della 15/a edizione di Shanghai World Travel Fair (Swtf), manifestazione leader del turismo in Cina (fino al 27/5 allo Shanghai Exhibition Center).

Co-organizzata dalla Shanghai Municipal Tourism Administration e da Europe Asia Global Link Exhibitions (Eagle), joint-venture tra Ieg e Vnu Exhibitions Asia, in collaborazione con Shanghai International Convention & Exhibition Corp. Ltd, Swtf è una piattaforma per professionisti che entrano in contatto con 750 espositori da 53 tra paesi e regioni, 15 mila operatori e 50 mila visitatori. Travel&Hospitality Industry Vision - lo studio realizzato da Ieg - ha rilevato una crescente domanda di viaggi 'tailor made', oltre alla ricerca di autenticità nelle relazioni reali con gli esperti del settore.

