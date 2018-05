Corruzione: Severino, è tema globale

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAG - Il problema della corruzione va affrontato a livello internazionale e nessun Paese può pensare di ritenersi esente. Lo ha detto l'ex ministro della giustizia Paola Severino, rappresentante speciale del Presidente in esercizio dell'Osce per la lotta alla corruzione intervenendo a Venezia al 26/o Forum Economico e Ambientale dell'Osce. "Il tema è internazionale - ha detto - ed è diventato ancora più pressante perché la digitalizzazione e i mercati globalizzati consentono ai proventi della criminalità di girare liberamente e molto più celermente". Per Severino è indispensabile "dotarci di un sistema di regole adeguate sul piano internazionale uguali per tutti e armonizzate".