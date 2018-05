Caffè Florian apre a Formosa

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAG - Prosegue la strategia di crescita del brand Florian sui mercati esteri con l'apertura di un nuovo locale a Taichung, sull'isola di Formosa.Dal 2015 sono 6 i punti aperti in Oriente (4 in Cina e 2 a Taiwan), ricreando un angolo dello storico Caffè veneziano di Piazza San Marco. E' collocato dentro il centro commerciale Shin Kong Mitsukoshi e conserva la filosofia del locale originario sia nella tradizione del servizio che nella qualità dei prodotti.Anche gli arredi riprendono, rinnovandolo, lo stile del locale veneziano. Come in tutti i Florian in Oriente, uno spazio è dedicato a ospitare un'installazione artistica appartenente alla Collezione d'arte contemporanea Florian. Le aperture in Oriente sono frutto della joint venture con il colosso taiwanese Shin Kong Mitsukoshi e il piano di espansione prevede nuove aperture, sempre in Oriente, nei prossimi anni.